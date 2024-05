Maltempo, furgone centrato da un fulmine va in fiamme ad Anagni. Disagi in altre zone per la pioggia e le raffiche di vento

Il maltempo che nel pomeriggio di oggi ha investito la provincia di Frosinone ha creato disagi in diversi comuni del territorio.

Nella città di Anagni, in via Bassano, al confine con via Prignano di sotto, a qualche centinaio di metri dal centro storico della città dei papi, un furgoncino parcheggiato lungo la strada è stato colpito da un fulmine che ha innescato un incendio. Le fiamme hanno distrutto il mezzo. Sul posto, richiamati dai residenti, sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme. Il mezzo è andato distrutto.

Disagi anche in altre zone della città; in via Bagno la pioggia battente ha fatto saltare l'asfalto che era stato rifatto pochi giorni prima. Un disagio non da poco per i cittadini della zona che, da tempo, chiedono la sistemazione definitiva di una strada fonte di disagi già in altre circostanze. Sempre a proposito della zona nord della provincia, a Paliano, sulle curve della via Mole, la strada che collega la città con la statale anticolana, ci sono state diverse piante piegate dalla potenza della pioggia e delle raffiche di vento.

ALLARME TORNADO A CECCANO

Nella zona di Ceccano invece alcuni residenti hanno segnalato alcune formazioni di nubi che lasciavano presagire la formazione di un possibile tornado. Immediate le segnalazioni ai cittadini ed agli automobilisti perché si facesse molta attenzione di stare attenti. Anche se la polizia locale non han poi segnalato problemi specifici. Disagi anche nella zona bassa della provincia di Frosinone. Nel comune di Posta Fibreno il Fibreno, in seguito alle piogge battenti delle ultime ore, ha innalzato di molto il livello delle proprie acque, che sono arrivate a lambire pericolosamente gli argini.