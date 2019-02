CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOLA CROCE VERDEPIANGE MARIO VAISUn lutto che ha suscitato profonda commozione e ricordi: è scomparso a 89 anni Mario Vais, Milite Volontario Croce Verde, agente di commercio internazionale per un'importante impresa padovana, visitatore e lavoratore in oltre 60 paesi del mondo.Nato il 13 dicembre 1929, milite per 50 anni - dal 1961 al 2010 - della squadra del 18 e socio fino al 2017, Mario Vais è stato consigliere della Pia Opera Croce Verde dal 1994 al 1998, poi ancora consigliere dal 1998 al 2002 con la carica di vicepresidente e...