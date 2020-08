I CONTROLLI

PADOVA Sono tutti negativi i primi sette tamponi effettuati da altrettanti tesserati del Borgoricco che hanno avuto un contatto diretto con un loro compagno di squadra risultato positivo al Coronavirus. Il giovane residente nel veneziano era stato chiamato dalla Ulss di Mestre per sottoporsi a un tampone qualche giorno fa avendo incontrato una sua amica, anch'ella risultata positiva, nella serata di mercoledì 5 agosto, ossia all'indomani della seduta di allenamento facoltativa effettuata insieme a buona parte della squadra al campo parrocchiale. Ragione per la quale le autorità sanitarie hanno deciso di risalire a tutti i contatti avuti dal ragazzo anche qualche giorno prima di mercoledì, includendo pertanto anche la formazione gialloblù. Altri tredici componenti, tra giocatori, dirigenti e staff tecnico, residenti nelle province di Padova e Treviso, sono in attesa di effettuare il test che è stato programmato tra le giornate di venerdì e di lunedì, e nel frattempo devono rimanere in quarantena.

Questo perché il protocollo nella provincia di Padova prevede che il tampone venga effettuato al termine del periodo di isolamento domiciliare, mentre nella provincia di Venezia viene fatto due volte: all'inizio e alla fine dell'isolamento. Tra coloro che hanno già effettuato il primo test, risultato negativo, figurano due giocatori e un membro dello staff tecnico che risiedono appunto nel veneziano e che si sottoporranno al secondo tampone martedì. Gli altri quattro invece si sono presentati di loro iniziativa al reparto di malattie infettive dell'ospedale di Padova per sottoporsi a un test rapido che ha dato per l'appunto esito negativo: sono tre giocatori e un altro componente che fa parte dello staff di allenatori.

Deve seguire invece un percorso particolare il giocatore che ha scoperto di essere positivo visto che deve rimanere in quarantena a casa per quattordici giorni, al termine dei quali sarà contattato per andare a effettuare un altro tampone. Nel frattempo la sua situazione viene costantemente monitorata dalle autorità sanitarie.

Non ha manifestato sintomi sino a lunedì sera quando ha accusato qualche linea di febbre, ma già ieri mattina era sfebbrato. E naturalmente il protocollo è scattato anche per i suoi famigliari che sono stati sottoposti al test che è risultato negativo. Intanto però si allarga il cerchio delle persone che sono venute in contatto con il giovane che quest'anno ha sostenuto l'esame di maturità in un liceo padovano.

Una dozzina di giorni fa, infatti, aveva partecipato a un incontro con alcuni compagni di scuola. Anche loro, una volta appresa la notizia della positività dell'amico, si sono recati a farsi i tamponi: alcuni hanno già saputo che l'esito è negativo, altri sono invece in attesa del responso.

Nel frattempo la squadra di calcio del Borgoricco, nella quale il ragazzo milita, ha sospeso tutta l'attività sportiva sino a mercoledì prossimo nell'auspicio di poter cominciare la preparazione vera e propria in vista del prossimo campionato di Eccellenza non appena avrà l'esito dei tamponi di tutti i propri tesserati che sono stati coinvolti.

Al riguardo la società si è già attivata anche per cancellare l'amichevole che era stata programmata per mercoledì 26 agosto con i pari categoria del Bassano dato che, anche qualora i gialloblù possano riprendere l'attività tra una settimana se tutto fila per il verso giusto, non avrebbero il tempo sufficiente per sostenere a pochi giorni di distanza una partita sia pure dal carattere amichevole.

E' confermato invece al momento l'appuntamento per una partita sul campo dei veneziani dello Spinea fissato per sabato 29, come anche la partecipazione al triangolare di sabato 5 settembre allo stadio di Villatora con la formazione locale e con l'Unione Cadoneghe, mentre il 9 settembre è prevista l'amichevole in trasferta con i veneziani dell'Unione Graticolato.

