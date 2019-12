GLI INVESTIMENTI PADOVA Viabilità, edilizia scolastica e ambiente, questi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI INVESTIMENTIPADOVA Viabilità, edilizia scolastica e ambiente, questi i temi focali sui quali si è impegnata e si impegnerà anche per il prossimo anno la Provincia. Il bilancio dell'anno ormai al termine e le prospettive per il 2020 sono state illustrate dal Presidente Fabio Bui e dai consiglieri delegati Elisa Venturini e Vincenzo Gottardo. STRADEAmmonta a 9 milioni e mezzo di euro circa l'investimento della Provincia per i principali interventi sulla rete stradale in fase di ultimazione o già conclusi. Sono invece oltre 12 milioni e...