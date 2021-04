Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI ESERCENTIPADOVA Movimento? Abbastanza, sempre meglio che chiusi. Il tempo ha retto fino a pomeriggio inoltrato permettendo ai padovani (e non solo) di passeggiare per le vie del centro nel primo fine settimana di zona arancione. Il prodotto più venduto? Scarpe sportive per camminare. «Vendiamo quasi solo quella tipologia di calzatura dice Daniela Longo, titolare dell'omonimo negozio di scarpe in via Zabarella I clienti entrano anche...