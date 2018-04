Furto al 7° mese di gravidanza: finisce in manette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRIMINALITÀPADOVA Le sue complici sono riuscite a scappare, ma lei, al settimo mese di gravidanza, appesantita dalla pancia, non è riuscita a scavalcare la recinzione e a fuggire con loro dopo aver messo a segno un furto in via Giacomelli. Così è finita in carcere Vesna Nikolic, 19enne croata, senza fissa dimora, con un lungo curriculum criminale: solo negli ultimi tempi è stata arrestata a settembre 2017 a Bergamo, a novembre a Milano Marittima e a febbraio ad Ancona, sempre per furto.IL COLPO Le quattro donne si sono introdotte...