Esce dalla cabina e si accascia: infarto fatale al seggio

LA TRAGEDIACARMIGNANO DI BRENTA Tragedia al seggio. Succede a Carmignano di Brenta, dove un uomo si accascia e muore d'infarto poco dopo aver votato. Momenti terribili per i tanti presenti che hanno subito lasciato la stanza per consentire agli operatori di effettuare i soccorsi e gli accertamenti del caso. La vittima si chiamava Salvatore Carlone, aveva 54 anni ed era originario di Settimo Torinese in Piemonte. È morto alle 18 alla scuola elementare di piazza Marconi. Secondo quanto ricostruito dai testimoni, l'uomo dopo essere uscito...