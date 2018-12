Dall'Arcella alla Sacra Famiglia: «Ma ora allontanateli pure da qui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I COMMENTIPADOVA «Siamo favorevoli all'applicazione del Daspo quando tale provvedimento è indirizzato ad allontanare falsi questuanti, persone che si comportano in modo molesto e petulante, e dietro alle quali possono celarsi organizzazioni criminali». Andrea Rossi, coordinatore del comitato civico Miglio d'oro dell'Arcella, e uditore, per Area civica, della commissione comunale Sicurezza, esprime questa opinione riguardo alla misura che limita la libera circolazione in città di accattoni insistenti, parcheggiatori abusivi, lavavetri e...