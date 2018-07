CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRIMINALITÀPADOVA Svegliati in piena notte dal rumore provocato dai ladri che stavano tentando di rubare. I due sono successivamente stati fermati dalla Polizia e identificati. Si tratta di due giovani di nazionalità moldava di 23 e 24 anni trovati in possesso di un trapano, di una scatola di punte da trapano e di altri arnesi atti allo scasso dei quali non sono riusciti a giustificare il possesso. I giovani sono stati denunciati per violazione di domicilio e possesso di arnesi atti allo scasso. E' stata una notte di tensione e paura per una...