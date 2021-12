PALAZZO MORONI

PADOVA Il Consiglio comunale vara in nuovo regolamento di Sotto il Salone, ma concede alle botteghe 6 mesi di proroga per il rinnovo delle concessioni. Una proroga che è stata accolta con un sospiro di sollievo dai commercianti. Non solo. Ci saranno degli orari minimi di apertura e sotto le galleria sarà vitatissimo fumare. Le nuove regole, infatti, prevedono che le concessioni alle attività con meno di 40 anni di storia vengano mese in gara e questo rischia di mettere in forse la permanenza di alcune botteghe che attualmente si trovano sotto le gallerie. Le attuali concessioni scadranno il prossimo 31 dicembre in virtù della proroga di un anno deliberata dall'amministrazione l'anno scorso in considerazione dell'emergenza Covid.

I TEMPI

Proprio la delibera che ha prorogato di un anno le concessioni, prevede la definizione del Regolamento che stabilisca i rapporti tra il Comune di Padova e i concessionari delle botteghe sotto il salone. Fino ad oggi, infatti, non esisteva un atto che normasse in modo complessivo le concessioni dei banchi e dei negozi del Salone. Il Regolamento prevede tra le altre cose che la concessione sia, dal prossimo anno, assegnata attraverso un procedimento a evidenza pubblica, che tuttavia, può derogare al principio della gara, proprio per tutelare l'identità storico-culturale del luogo. Tradotto, l'assegnazione sarà ad evidenza pubblica, ma si terrà conto della particolarità del luogo, tutelando le attività storiche con più di 40 anni di presenza e quelle già presenti attraverso lo strumento dell'affidamento diretto e applicando per i nuovi ingressi criteri precisi e trasparenti, tali da impedire l'insediamento di attività del tutto legittime altrove, ma qui in palese contrasto con l'identità storico culturale del luogo.

Contestualmente all'approvazione del Regolamento è stata approvata anche una proroga tecnica di sei mesi alla scadenza della attuali concessioni, necessaria a mettere a punto le nuove procedure di assegnazione. Parte integrante del Regolamento è anche il disciplinare che contiene le disposizioni tecniche e di sicurezza alle quali si devono attenere i concessionari. Si va dal quasi ovvio divieto di fumare all'interno delle Gallerie, a prescrizioni sulle modalità con cui cuocere i cibi. Per le botteghe sarà indicato un orario minimo di apertura che ogni concessionario sarà tenuto a rispettare.

I PROTAGONISTI

«Credo che la scelta di prorogare le concessioni per 6 mesi sia sensata ha commentato ieri il presidente del Consorzio Sotto Il Salone Paolo Martin in questo modo si potrà lavorare tutti assieme per fare le cose al meglio».

«Questo nuovo regolamento è frutto del lavoro di mesi dei nostri uffici patrimonio e attività economiche, insieme agli operatori di sotto il Salone ha detto invece l'assessore al Commercio Antonio Bressa - Ne esce uno strumento nuovo, che porta trasparenza e innovazione partendo però dal principio di conservazione e tutela delle attività che sono presenti nell'antico mercato coperto sotto il Salone. Stiamo gestendo quindi questa fase che ci porterà al rinnovo delle concessioni applicando la nuova normativa, ma salvaguardando il più possibile le attività già presenti che hanno maturato i requisiti per essere definite attività storiche».

Alberto Rodighiero

