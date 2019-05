«Atto da condannare, quella sostanza non è un gioco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I MEDICIPADOVA Cinque mezzi sono stati mobilitati dalla centrale operativa del Suem 118 per prestare soccorso agli studenti intossicati. Il personale medico sanitario, giunto sul posto, ha immediatamente preso in carico le giovani, controllando i parametri vitali. Due docenti e venticinque alunni e alunne sono stati caricati nei mezzi di soccorso per essere trasportati in Azienda ospedaliera, all'ospedale Sant'Antonio e al policlinico di Abano Terme. Tra questi c'erano due pulmini, messi in campo dalla Croce Verde: in genere vengono utilizzati...