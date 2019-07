CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Maurizio Dianese La Commissione parlamentare antimafia che arriva oggi a Venezia scoprirà come le cose siano peggiorate rispetto alla precedente visita dei parlamentari in terra veneta, quattro anni fa. Già in quell'occasione ebbi modo di illustrare alla presidente Rosy Bindi la drammatica situazione del veneziano e in particolare della zona del Veneto Orientale, ma oggi sono convocato per una audizione nel corso della quale racconterò quanto la mafia si sia incistata nel nostro territorio e quanto ci sia bisogno di attenzione ma anche di...