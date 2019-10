Rossi ha sciolto la riserva: sarà presidente del gruppo Tim

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOMINEROMA Salvatore Rossi è ufficialmente candidato alla presidenza di Tim. L'ex dg di Bankitalia e presidente dell'Ivass nelle ultime ore avrebbe sciolto positivamente la riserva, accettando l'incarico. Avrebbe ottenuto dai rappresentanti degli azionisti ampie garanzie di indipendenza ed autonomia. Rossi verrà designato dal comitato nomine dell'ex incumbent convocato per venerdì 18 in modo di procedere alla cooptazione e nomina nel cda di lunedì 21. Già nel Comitato nomine di due giorni fa, riunitosi in via informale, il suo nome era...