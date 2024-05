Kim Kardashian e il corsetto troppo stretto, polemiche sul look al Met Gala 2024. L'impressionante video sui social: «Non riesce a respirare»

Poteva non fare scalpore? Anche al Met Gala 2024, Kim Kardashian ha stupito tutti con il suo look.

A finire nel mirino delle critiche social è stato il corsetto in broccato d’argento antico che stringeva prepotentemente i fianchi dell’influencer e imprenditrice, donandole un’innaturale vitino da vespa.

L'abito

La regina dei reality show, imprenditrice nel mondo dell’abbigliamento e mamma di quattro figli, si è presentata con un look di John Galliano, che ha firmato il suo abito Maison Margiela Artisanal. Il cardigan di cashmere infeltrito e la sopragonna in metallo argentato lavorato erano solo alcuni degli elementi di un look intricato e fiabesco, arricchito da specchi, catene d’argento, ciondoli di cristallo e perle. Ma il dettaglio che non poteva certo sfuggire era il corsetto. Le polemiche hanno riguardato soprattutto il messaggio che la socialite trasmette. Seguita da milioni di persone sui social, il rischio è quello che faccia passare un’immagine irrealistica e che in tante vogliano imitare una scelta estetica pericolosa per la salute.

Alcuni fan hanno notato infatti segni di difficoltà nel respiro, sollevando domande sul comfort dell’abito. Su X (l’ex Twitter), un video tratto dallo streaming live dell’evento pubblicato da Vogue ha catturato la Kardashian visibilmente impegnata a trattenere il respiro, alimentando ulteriormente le speculazioni riguardo al suo benessere nel corso della serata.