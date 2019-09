Casa: meno tasse per la ripresa, un problema gli affitti brevi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA «Una tassazione più leggera, in un contesto di tassi di interessi bassissimi, sarebbe un volano per il settore immobiliare». Ne è convinto Roberto Busso, Ad di Gabetti Property Solutions, intervenuto ieri alla 27esima edizione del forum di Scenari Immobiliari a Santa Margherita Ligure. In Italia, ha continuato Busso, «è già stato fatto molto, per esempio con l'ecobonus, ma un provvedimento del genere darebbe enorme slancio al settore». La rigenerazione del patrimonio immobiliare e territoriale italiano, insistono poi gli...