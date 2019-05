CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERSO LE EUROPEEBELLUNO (dt) Se si è quello che si mangia, come diceva Feuerbach, il menù europeo può far bene al Bellunese. Infrastrutture, soldi a palate dai fondi comunitari, istruzione cucita su misura sulla montagna: ecco la ricetta di Remo Sernagiotto (Foto). Da eurodeputato uscente, l'ex assessore regionale ci riprova. E declina il suo programma per la provincia dolomitica. «L'Europa può e deve fare molto - sintetizza Sernagiotto -. Ma serve una strategia forte e servono scelte coraggiose». OLTRE CONFINE Per Sernagiotto il primo...