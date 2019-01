Valsugana: maxi tamponamento, feriti a Feltre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARSIÈTempesta di telefonate, ieri mattina, in municipio dove di buon mattino erano già all'opera sindaco, Luca Strappazzon, e assessori Enrico Facchinato e Oscar Dall'Agnol. La eco del maxi-incidente in Valsugana ha rapidamente raggiunto anche Arsié, preoccupando i residenti che si sono subito messi in contatto con il Comune, mentre fuori operavano a grande ritmo i mezzi spargi sale e ghiaia.La pioggerella mista a neve, caduta a sorpresa durante la notte e successivamente il freddo, hanno creato una lastra di ghiaccio, difficile da domare.A...