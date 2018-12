Travolta sulle strisce in viale Fantuzzi. Scuolabus centrato da auto a Salce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un paio di incidenti hanno fatto pensare al peggio ieri in città. Il primo si è verificato in viale Fantuzzi, alle 9.30, all'altezza dell'Inps. Il secondo caso si è verificato a Salce intorno all'una: uno scuolabus con bambini a bordo è finito contro un'auto. Fortunatamente senza feriti. In viale Fantuzzi, la 73nne M.S. che stava attraversando sulle strisce è stata travolta dalla vettura condotta da G.O., 65enne. Le cause sono ancora al vaglio della polizia locale di Belluno che è intervenuta per i rilievi. Forse accecato dal sole che a...