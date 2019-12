Torre del campanon: partiti i lavori di recupero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRECon l'installazione delle impalcature è stato dato il via ufficiale ai tanto attesi lavori di sistemazione della torre del Campanon, la più alta del castello di Alboino, che diventerà così fruibile al pubblico. Il cantiere sarà condotto dalla ditta trentina Moletta Gino, vincitrice del bando, che ha l'obiettivo di terminare i lavori entro la prossima estate. I LAVORIIl fulcro dell'intervento riguarda la messa in sicurezza della scala interna in legno attualmente inagibile e il ripristino del ballatoio esterno. Il progetto prevede di...