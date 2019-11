Studenti a lezione su cosa fare da grandi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONFINDUSTRIABELLUNO In occasione della XVI Giornata Nazionale Orientagiovani promossa da Confindustria e dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Secondari di Secondo Grado, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti, col patrocinio della Rete Bellunorienta, promuove l'incontro Quindi cos'è che desideri veramente ora?. Cosa sei disposto a fare per ottenerlo. L'incontro si terrà domani alle 9.30 nella sala teatro del Centro Giovanni XXIII. In questa edizione imprenditori e personaggi del...