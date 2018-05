Spopolamento record: la fuga è in alta quota

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DEMOGRAFIABELLUNO Sempre meno, sempre più vecchi. Avanti di questo passo la provincia di Belluno è destinata a sparire. È il quadro che emerge dalla fotografia scattata dalla Cgia di Mestre. La situazione della montagna è più che critica: è stantia e molto poco attrattiva, con servizi ridotti, con pochissime chance per i giovani e scarsa capacità di istruzione ad alto livello; insomma, è destinata a morire. Soprattutto se continua la logica dei numeri che innesca circoli viziosi; in un territorio che si spopola, non ci sarà mai...