SICUREZZA

BELLUNO Due defibrillatori in Tribunale. Da mercoledì la sicurezza è massima a Palazzo di Giustizia, in via Segato, e nella sede del giudice di Pace, in via Tasso. In entrambi gli androni sono stati installati i macchinari, che permettono di salvare vite nel caso di persone colpite da malore. I defibrillatori sono stati richiesti dalla presidente del Tribunale, Antonella Coniglio, al Ministero, che ha autorizzato e finanziato l'acquisto.

Proprio pochi giorni fa il sindaco Jacopo Massaro consegnato e inaugurato il nuovo defibrillatore attrezzato nel piazzale del Nevegal. Il primo cittadino ha parlato dei vari defibrillatori che ci sono in piazza Duomo a Belluno, in piazza dei Martiri, e di quello che ci sarà tra un po' a parcheggio di Lambioi. Ha sottolineato il fatto che in tutte le palestre delle scuole c'è un defibrillatore e in tutte le strutture sportive del Comune. Per questo è stato immediato pensare che fosse stato il comune a consegnare il defibrillatore al Palazzo di Giustizia. «Nessuno ci dona nulla e meno che mai il Comune di Belluno - ha risposto la presidente del Tribunale Coniglio - ente che mantiene intatto l'atteggiamento indifferente verso il palazzo di giustizia. È stata una mia cura dotare gli uffici di un presidio salvavita in quella prospettiva di cura del territorio e dell'utente che ha sempre caratterizzato il mio impegno».

Il defibrillatore potrà essere usato da chiunque abbia fatto il corso, in caso di emergenze. Ma è garantito l'intervento dagli vigilanti della Mondialpol che sono sempre presenti in Tribunale e dal giudice di pace, proprio alle entrate, vicino al defibrillatore. Tutto il personale Mondialpol, che a palazzo di Giustizia fa servizio di sorveglianza e controllo della utenza, con il metaldetector, ha seguito il corso per l'utilizzo del macchinario.

