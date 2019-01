Scuole a rischio paralisi con la rivolta dei segretari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTRUZIONEBELLUNO Dimissioni in massa. Se la protesta dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (Dsga) delle scuole, quelli che un tempo si chiamavano segretari, andrà in porto, la scuola bellunese rischia la paralisi, almeno parziale. Si tratta dei Dsga facenti funzione, cioè quel personale di ruolo in altro incarico e che svolge la funzione di Dsga senza essere di ruolo. E nella scuola bellunese sono ben diciotto. E sono loro che svolgono e coordinano i servizi generali ed amministrativi. Sono sul piede di guerra a causa delle...