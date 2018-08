Processo al writer preso dalla polizia «Comune e privati si costituiscano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VANDALISMIBELLUNO «Costituitevi parte civile, serve dare un segnale». Il consigliere comunale di opposizione, e avvocato, Raffaele Addamiano lancia un messaggio ai privati e al Comune di Belluno vittime dell'atto vandalico della scorsa settimana, quando un giovane è stato colto in flagrante dalla Squadra mobile in via Vittorio Veneto.«Mi piacerebbe si unissero in questa direzione spiega Addamiano -, sarebbe un bel segnale. Se non lo fanno restano i proprietari dei beni danneggiati, ma non ottengono nessun risarcimento». Tra i soggetti...