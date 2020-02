CITTADINANZA ATTIVA

BELLUNO È nato l'anello di congiunzione tra istituzioni e cittadini: si chiama Belluno Sviluppo e futuro. È un movimento civico, fondato ieri da Ivan Marchetti e Martino Fogliato con l'intento di dare risposte alle esigenze dei cittadini, sorvegliare e stimolare l'operato delle istituzioni locali, regionali e nazionali verso una politica più attenta alle reali necessità della popolazione. I fondatori di Belluno Sviluppo e Futuro avrebbero dovuto presentare il movimento in un incontro aperto al pubblico in città, ma l'allerta coranavirus ha portato gli organizzatori a posticipare la presentazione, che «verrà riorganizzata prestissimo», spiega Ivan Marchetti ideatore del movimento.

IL MOVIMENTO

Belluno Sviluppo e Futuro da giorni con i suoi post occupa la rete incuriosendo tutti. «È un gruppo di lavoro senza scopi di lucro composto da volontari - spiega Marchetti -, il cui unico intento è quello di incontrare e confrontarsi con i cittadini, parlare alle forze politiche, alle associazioni, alla società civile, per comprendere problemi ed aspettative delle zone del territorio Bellunese e Veneto al fine di portarle all'attenzione delle istituzioni». «Dal 2018 ad oggi - prosegue il fondatore -, viaggiando per lavoro e per volontariato, mi sono accorto della distanza comunicativa tra la popolazione e le istituzioni. Non esiste più quell'anello che unisca i cittadini alle amministrazioni. Manca comunicazione e una voce univoca che possa fare chiarezza sulle problematiche del territorio e che vigili sull'operato delle istituzioni. Oggi questa voce nasce con il nome di Belluno Sviluppo e Futuro».

IL LAVORO

Insieme a Ivan Marchetti, alla presentazione c'è anche Martino Fogliato, avvocato bellunese, membro attivo di questa nuova iniziativa. «Belluno Sviluppo e Futuro - spiega l'avvocato Fogliato - si incontrerà mensilmente con i cittadini, dando preventivamente appuntamento in locali e uffici privati, locali pubblici, sale conferenze. Saranno le occasioni per ascoltare e annotare tutte le proposte degli abitanti. Belluno Sviluppo e Futuro le annoterà di volta in volta, le renderà note nella sua pagina Facebook ufficiale, le comunicherà alla stampa, le porterà all'attenzione di chi di competenza e alle fine redigerà un documento che verrà presentato in Regione e a Roma, presso le Istituzioni. Abbiamo contatti disposti ad ascoltarci ed è lì che porteremo le parole dei cittadini». Vi presenterete a qualche competizione politica? «Al momento non ci pensiamo - rispondono -, soprattutto in queste ore così delicate: il nostro obbiettivo è schierarci dalla parte delle persone, dar loro voce, una voce che pare contare sempre meno sui tavoli di comando».

I TEMI

«Per esempio, in queste giornate così intense per l'allerta coronavirus spiega Fogliato proporremmo pubblicamente alle amministrazioni di organizzare una serata informativa con l'intervento di un medico, per fornire notizie, istruzioni utili e per dare risposta alle tante domande. Non appena l'emergenza si sarà attenuata, ci muoveremo partendo dal Cadore, dando voce a quelle comunità montane che sempre più spesso si sentono abbandonate dalle istituzioni, per scendere fino al Feltrino. Ci sposteremo per il territorio, verificando la viabilità montana, il dissesto idrogeologico, vigileremo sugli impieghi dei fondi di confine e discuteremo con i cittadini». «A chi vorrà aderire al gruppo - concludono - sarà richiesta semplicemente la voglia di incontrarsi e di fare, non ci saranno spese d'iscrizione o tessere. Attiveremo una pagina Facebook Belluno Sviluppo e Futuro in cui tutti potranno informarsi sulle date dei vari incontri, seguirci e contattarci».

