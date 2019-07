Nuovo corso: meccatronica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IDEABELLUNO «Fame di competenze». Gli industriali bellunesi hanno bisogno di figure specializzate e al tempo stesso si trovano a fare i conti con giovani talentuosi che, appena possibile, riempiono la valigia e scappano. Una dicotomia che provoca più di qualche problema al tessuto produttivo ma soprattutto, in chiave demografica, allo spopolamento.Confindustria Belluno Dolomiti ha però un'idea che vuole far germogliare in fretta. L'obiettivo è di aprire un polo della meccatronica (una disciplina che coniuga informatica meccanica e...