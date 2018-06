«Non se ne può più, il Comune dove è?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTABELLUNO «Non se ne può più». Il consigliere di opposizione Francesco Pingitore (foto), paladino delle manutenzioni e della cura del verde pubblico, lancia un messaggio all'amministrazione in merito ai graffiti. «Da molti anni ormai sopportiamo questi continui attacchi dei writer le sue parole -, senza che si riesca a trovare davvero una soluzione. Questo perché il Comune non ha ancora avviato un'azione davvero incisiva, si parla e si parla ma si dovrebbe stare in strada di più per contrastare con immediatezza questi gesti di...