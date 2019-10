Morte infantile: una giornata per sensibilizzare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONSAPEVOLEZZABELLUNO Martedì sarà la seconda volta, a Belluno, della Giornata della consapevolezza sulla morte infantile e sulla perdita in gravidanza: in città protagonisti dell'evento di sensibilizzazione, diffuso in tutto il mondo e che in Italia coinvolge più di cinquanta città, saranno il Teatro Comunale e la chiesa di San Rocco, in Piazza dei Martiri, per l'occasione illuminati di rosa e azzurro.Nel pomeriggio di martedì si accenderà l'illuminazione dei due monumenti, mentre dalle 16 sarà attivo un gazebo informativo con la...