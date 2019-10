Lupo, Gioventù Nazionale sollecita la politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ennesima predazione del lupo, a Sedico, Christian de Carlo sul piede di guerra. A farne le spese questa volta è stata un'asina. «È inaccettabile che non si sia presa ancora nessuna decisione sulla gestione del piano Lupi, pur vedendo, quasi quotidianamente le sue predazioni», dichiara Christian De Carlo, membro del consiglio direttivo di Gioventù Nazionale Belluno.«In Consiglio regionale - prosegue - è stata presentata, da Fratelli D'Italia e più precisamente dall'On. Sergio Berlato (Capogruppo FdI in regione) una proposta di legge per...