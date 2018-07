Ladri-vandali in azione alla coop Integra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Un furto, con sfregio: i malviventi, dopo il colpo, hanno lasciato bestemmie e insulti sui muri della sede Integra a Gron di Sospirolo, in via Masiere, 211. Non sono solo ladri gli ignoti che nel fine settimana hanno colpito nel capannone della cooperativa Integra del sistema Ceis, il Centro di Solidarietà di Belluno. Sono anche vandali. Sul posto, per il sopralluogo di furto, ieri mattina intorno alle 8 quando è stata scoperta la scorribanda, i carabinieri della Compagnia di Feltre che indagano sul colpo. Il bottino, da una...