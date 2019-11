Ladri acrobati rompono la porta a picconate e rubano indisturbati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAIDBELLUNO Ladri acrobati e senza scrupoli martedì sera a Castion. I malviventi armati di piccone hanno sfondato la porta finestra di una casa e sono entrati a caccia di oro e soldi. Hanno colpito in due case adiacenti, fuggendo poi, forse perché disturbati. A dare l'allarme intorno alle 20.00 Antonio De Bona, un residente che si è salvato dal vedersi svaligiare la casa forse perché è rientrato appena in tempo alla casa al civico 41 di via San Cipriano. Sul posto è arrivata la polizia di Stato, con gli agenti della Scientifica, che...