LA TRAGEDIA PERUGIA Erano in Umbria per una breve vacanza e ieri sarebbero rientrati

LA TRAGEDIAPERUGIA Erano in Umbria per una breve vacanza e ieri sarebbero rientrati in Veneto. Ma i loro piani sono stati sconvolti da uno spaventoso incidente alle porte di Perugia, verificatosi ieri, verso le 12,30, tra Colle e Paessaggio di Bettona. Due i morti e quattro i feriti, questo il pesantissimo bilancio dello schianto. E una delle due persone rimaste uccise è Nadia Toniolo, 59enne trevigiana, impiegata all'ospedale Ca' Foncello, residente a San Biagio con il compagno Piero Lorenzon. L'altro decesso è un 86enne di Torgiano.LA...