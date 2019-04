La rocca salvata da un bellunese: «Chi lo conosce?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIABELLUNO Gradara, in provincia di Pesaro-Urbino, a cavallo fra Marche e Romagna, gli rende omaggio e lo considera, giustamente, colui che ha salvato la rocca. Per Belluno, sua patria d'origine, Umberto Zanvettori è invece sconosciuto. Ma è il caso di dire: un illustre sconosciuto. Che il sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini sta cercando di riabilitare: «Magari dedicandogli una via, una piazza». Ma per farlo è necessario avviare delle ricerche che sono difficili anche perché alla morte egli non lasciò eredi.LA...