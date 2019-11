«La ginnastica è un farmaco: così curiamo le malattie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONVEGNO BELLUNO Fare ginnastica per prevenire e curare le malattie. È il messaggio di fondo del convegno La prescrizione dell'esercizio fisico, che si terrà domani nella sala riunioni dell'ospedale San Martino di Belluno. Mens sana in corpore sano, dicevano i latini. E a distanza di tempo anche la scienza ha comprovato i benefici di un'attività fisica continuativa. L'esercizio fisico è difatti, come sostengono numerose ricerche scientifiche, un elemento fondamentale per l'equilibrio psicofisico, ed inoltre diviene un supporto per il...