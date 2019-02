L'ufficio oggetti smarriti? In teatro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CURIOSITÀBELLUNO Curiosando al Teatro Comunale. Non dietro le quinte, tra le tende e le funi. Neppure nei camerini. A mostrare sorprese sono gli sgabuzzini. Ecco un centinaio di ombrelli, otto chiavi di porte blindate casseforti e automobili più altre chiavi varie, un paio di sigarette elettroniche, tre agendine telefoniche. E ancora: sette occhiali da vista con tanto di portaocchiali, una decina tra orecchini e collanine, peraltro di scarso valore. Qualche sciarpa e qualche felpa. Alcuni scialli e alcuni guanti di pelle. Per non dire del...