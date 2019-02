CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAUSCITA DEL CAISUI COLLI BERICI La Commissione Escursionismo del CAI di Belluno organizza per la giornata di domenica 17 marzo un'uscita in corriera sui Colli Berici (VI). Oltre ad una facile escursione è prevista la visita guidata all'Eremo di San Cassiano di Lumignano e alla Villa da Schio a Costozza con degustazione di vini e la cena in agriturismo. Le iscrizioni si raccolgono fino alle ore 12 di sabato 9 marzo via mail all'indirizzo escursionismo@caibelluno.it, secondo le modalità indicate nel programma o contattando Barbara...