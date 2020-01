L'INCONTRO

BELLUNO Fiab non molla la due ruote nemmeno in inverno. I soci della Federazione italiana ambiente e bicicletta di Feltre e di Belluno tornano sul tema ciclabili. Lo faranno venerdì nella sala Soms (Società operaia di mutuo soccorso) del comune di Borgo Valbelluna in via Mentana 1 di Lentiai, in una serata dal titolo La ciclabilità del Veneto, a che punto siamo?. A organizzarla sono Fiab FeltreInBici, Fiab Belluno e Soms. Sarà l'occasione per fare il punto dello stato delle ciclabili sul territorio e in Veneto, insieme al coordinatore regionale Fiab Antonio Dalla Venezia. L'uomo, profondo conoscitore delle vicende della ciclabilità bellunese, avendo seguito da vicino insieme all'ex presidente di Fiab Belluno Bortolo Calligaro l'impegno della Federazione per la realizzazione della Lunga via delle Dolomiti, racconterà dello sviluppo delle rete regionale di percorsi, anche in relazione al progetto in atto delle cinque ciclovie turistiche che interessano il Veneto. «Sempre più persone scelgono di condurre una vacanza attiva ma lenta, capace di far riscoprire i luoghi più caratteristici, genuini e tranquilli, lontani dal traffico motorizzato e dal caos spiegano gli organizzatori . Spesso, però, si è costretti a pedalare all'estero, perché oltre confine esistono strutture e infrastrutture in grado di rispondere alla crescente domanda di turismo attivo. Il Veneto è terra di appassionati e di campioni. Qui si pedala, ci si muove, si circola e si visita il territorio usando le due ruote, il cui utilizzo è in continua espansione. Qui questo veicolo, pratico, ambientale, semplice e anche salutare è utilizzato per passione o per agonismo, da circa un milione di persone di ogni età e ceto sociale. Ma la Regione cosa fa per rendere più sicuri i percorsi ciclabili, accrescerne la rete dentro e fuori le città, collegarla a livello internazionale, proporla anche come specifica proposta turistica?». A questa e ad altre domande si cercherà di dare risposta venerdì con Dalla Venezia, un vero esperto del settore. Classe 1958, veneziano, Antonio Dalla Venezia è stato presidente dell'associazione Amici della bicicletta di Mestre dal 1992 al 2002 e presidente di Fiab nazionale dal 2007 al 2013. È stato, inoltre, cofondatore dell'Eco-istituto del Veneto. Dal 2002 ha avviato l'Ufficio Biciclette del Comune di Venezia ed è uno degli autori del Piano della ciclabilità (biciplan) del Comune approvato dal Consiglio comunale nel novembre 2006. Dal 2007 al 2013 ho seguito la realizzazione pratica dei primi interventi del Biciplan. Serata aperta a tutti. (atr)

