L'EVENTOBELLUNO La Regione c'è. L'ha ribadito più volte, durante l'inaugurazione di ieri mattina all'ospedale di Belluno, il governatore del Veneto Luca Zaia. Una vicinanza che vale circa 2 milioni di euro e che si traduce, per la sanità bellunese, in un nuovo tomografo computerizzato e nell'aggiornamento di uno dei due acceleratori lineari del reparto di Radioterapia. «Quando venni qui nel 2010 ha detto Zaia era come il fado...