IN MANETTEBELLUNO Erano andati a rubare in trasferta nel Trevigiano, ma sono stati presi. Arrestati, nella notte di giovedì 21 giugno, dai carabinieri della stazione di Montebelluna e del Nucleo Radiomobile della Compagnia un 31enne di Feltre e un 41enne meccanico di Belluno. Entrambi sono pregiudicati, proprio per delitti contro il patrimonio. Erano andati a caccia di pezzi per trattori all'officina Fanti, di via Kennedy, a Riese Pio X (Tv). Cercavano in particolare un «gruppo distributori idraulico» per trattori, ma gli è costato la...