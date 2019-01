In arrivo un autovelox per la Sp 1

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZABELLUNO La richiesta è stata presentata alla prefettura di Belluno, che ora dovrà valutarla ed eventualmente autorizzarla. Si tratta del progetto di installare un autovelox sul tratto della sinistra Piave tra Levego e Belluno, poco prima del rettilineo teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni estremamente gravi.La notizia era già trapelata informalmente, ma ora carta canta, firmata dalla Polizia municipale di Belluno. Da tempo il comandante Augusto Dalla Cà ha in mente un piano per cercare di limitare la velocità in quel...