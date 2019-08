CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TRAFFICOBELLUNO In coda in A27 per arrivare in provincia di Belluno dalla pianura. In coda a Ponte nelle Alpi per chi si è diretto verso l'Agordino. In coda a Longarone per chi ha scelto il Cadore. In coda sui Passi per tutti gli altri. Un sabato di certezze per gli automobilisti diretti verso la montagna. Previsioni rispettate: il primo sabato di agosto e il traffico faticano ad andare d'accordo.IN AUTOSTRADAGià dal mattino l'autostrada che porta in provincia ha mostrato qualche difficoltà. Nel tratto trevigiano, in particolare, dopo...