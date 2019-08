IL RESTAURO BELLUNO Intanto, ad avere nuova vita, sarà la pala d'altare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RESTAUROBELLUNO Intanto, ad avere nuova vita, sarà la pala d'altare che rappresenta la Vergine e il bimbo in trono. Una tela databile tra 1590 e 1597, a firma del pittore veneto Antonio Cicogna. Per il restauro, atteso da anni, si farà festa. Anzi una festa dentro la festa, visto che l'inaugurazione è fissata per le 17 di sabato 31 agosto, all'interno della tradizionale manifestazione che la parrocchia organizza a fine agosto.LA CHIESA DI PAPA GREGORIOLa chiesetta, dedicata ai santissimi Filippo e Giacomo, è nota in quanto era la...