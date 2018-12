CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO Una qualifica professionale da spendere nel mercato del lavoro. È quanto offre il Centro Consorzi di Sedico attraverso due corsi di formazione per adulti in partenza da gennaio 2019. Un anno di lezioni concettuali e pratiche che permettono di ottenere i titoli di operatore del legno o di operatore elettronico. Entrambi i percorsi sono finanziati con risorse del Fondo sociale europeo dalla Regione Veneto, che mette a disposizione per l'intero territorio regionale 5 milioni di euro da suddividere in 49 interventi. Due dei...