IL PROGETTOBELLUNO É passata la metà di ottobre e fra una decina di giorni il Consiglio comunale tornerà a riunirsi. Potrebbe essere quella la sede in cui il sindaco Jacopo Massaro annuncerà la costituzione della nuova società che dovrebbe gestire gli impianti del Colle, seppur a ranghi ridotti. Oppure, a sorpresa, ma non sembra nelle sue intenzioni, rivedere la posizione del Comune e mettere in mani pubbliche gli impianti per un anno.LA NOMINAIntanto ieri è stata nominata presidente della Commissione speciale per il Nevegàl, Maria...