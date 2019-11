CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Inquietante presenza di una schiuma bianca sulle vie del Capoluogo. Inquinamento? Smog? Polveri sottili o un fenomeno naturale? Dalle prime informazioni, sembrava si fosse trattato di un «prodotto neutro». In altre parole un fenomeno che può capitare quando da tanto tempo non piove. Poi è stato il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, a fornire qualche ulteriore spiegazione. «Quella che vedete nella foto ha spiegato il sindaco con un post su Facebook - non è neve. In molti stamattina ci hanno chiesto di sapere cosa fosse...