I PROVVEDIMENTI

BELLUNO Serve i clienti del suo locale senza mascherina: 400 euro di multa e il titolare del locale rischia di chiudere per cinque giorni. Arriva dall'Ucraina e non fa la quarantena: sanzionato a pagare 400 euro e obbligato a osservare il confinamento per 14 giorni. Gli agenti delle Volanti della Questura proseguono con il costante monitoraggio del rispetto delle norme relative al contenimento dell'epidemia Covid -19, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione delle persone, ma non solo. Per non vanificare i sacrifici della scorsa primavera che ha sostenuto, con sforzo e abnegazione, l'intero Paese gli uomini della Polizia di Stato non fermano la propria attività di controllo in relazione al rischio di possibili contagi da coronavirus.

I CONTROLLI

Ecco che nella serata del 28 luglio un giovane di nazionalità ucraina, da qualche giorno giunto a Belluno in visita alla madre, è stato trovato fuori dall'abitazione di quest'ultima inottemperante a quanto previsto dal Dpcm 11 giugno 2020 e all'ordinanza 64 della Regione Veneto. Infatti l'uomo, proveniente da uno stato extra-Schengen, non aveva comunicato il suo arrivo in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria locale sottoponendosi all'obbligatorio isolamento fiduciario per 14 giorni e per tale motivo è stato sanzionato con un verbale di 400 euro ed obbligato ad ottemperare a quanto previsto dalle normative di contenimento Covid. L'attività della Volante è andata anche nella direzione di verificare che nei locali e nei bar bellunesi tutto fosse in regola. E lo era, in effetti, se non fosse stata per un'eccezione. Nel pomeriggio del 29 luglio, durante i controlli agli esercizi pubblici volti anche al rispetto delle norme anti Covid, la dipendente di un locale del centro cittadino è stata trovata a compiere le proprie mansioni di barista senza fare uso dei previsti dispositivi di protezione individuale. Per tale motivo è stata sanzionata per la violazione delle vigenti Ordinanze Regionali con un verbale di 400 euro ed il titolare del locale rischia la chiusura del bar per 5 giorni. In tema di contrasto al Covid-19 le forze dell'ordine non transigono, osservando scrupolosamente ciò che dispongono leggi e ordinanze. Basti ricordare cosa è capitato durante la notte del 9 giugno scorso, durante i festeggiamenti per una festa di compleanno, finita in un assembramento in spiaggia. La Questura aveva riferito che un gruppo di giovani bellunesi, dopo aver passato la serata in un locale del centro cittadino, si era trattenuto in piazza dei Martiri creando quelle situazioni di mancato distanziamento che non sono consentite dalle disposizioni di contenimento contro il Coronavirus. Per tale motivo sono intervenute due volanti della Polizia che, dopo aver accertato i fatti, hanno provveduto alla notifica dei verbali che prevedono una sanzione amministrativa di 400 euro. Le raccomandazioni che arrivano dalla questura sono sempre le stesse da mesi: si raccomanda il distanziamento fra le persone se non si indossa la mascherina, perché ci si trova all'aperto. Obbligatorio, invece, l'uso della mascherina quando ci si trova all'interno di un locale, un negozio, un ufficio e quando si comunica, in modo ravvicinato con qualcuno.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA