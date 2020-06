L'INIZIATIVA

BELLUNO Pronto il sito dell'associazione proprietari del Nevegal, che lancia proposte per il Colle. Basta un clic su www.associazioneproprietarinevegal.it, ma presto ci sarà la riunione che «contiamo di poter fare al Centro Le Torri non appena le condizioni di sicurezza ce lo consentiranno», fa sapere il presidente Daniele Ciani. «I progetti di cui ci stiamo facendo promotori prosegue Ciani - sono all'insegna della destagionalizzazione». L'associazione pensa all'edificazione di un «ostello per i bikers, in zona piazzale, con prezzi accessibili per i giovani. Una struttura che possa ospitare al piano terra una serie di servizi quali l'infopoint, la guardia medica o una parafarmacia e un distributore di quotidiani. Poi sarà sistemato l'arredo urbano e creato un centro benessere». Idee tratteggiate in studi di architetti ed urbanisti, effettuati proprio con riguardo alla stazione turistica del Nevegal. Fondamentale, secondo i proprietari la creazione della frazione Nevegal, «da sempre nostri cavalli di battaglia». L'associazione non è l'unica a dare idee al settore pubblico, c'è anche il maresciallo degli alpini in pensione Carlo Razzini, che ha redatto un «progetto di rilancio di Belluno e Nevegal». Tra le idee una ex tempore di pittura in primavera, una manifestazione di degustazione di prosecco a maggio sul Colle, una cronoscalata, un torneo di calcio under 16 a Pian Longhi, e poi una tensostruttura con cucina locale per valorizzare i sentieri.

IMPIANTI

Intanto, si continua a parlare di impianti di risalita, che rischiano di restare chiusi quest'estate, nonostante ci sia la disponibilità ad occuparsene di un privato: Unifarco. Irma Visalli, facilitatore del gruppo #progettanevegaldomani inserito nel Pat di Belluno, commenta su Facebook: «Resto basita. Gli impianti sono una infrastruttura essenziale della mobilità. Oggi sono invece strumento ed alibi della immobilità. Ma proprio perché sono indispensabili per tutto un sistema che gli gira intorno e non per se stessi, continuo a pensare alle tante azioni previste nella agenda #Nevegaldomani e le vedo come ancora più urgenti proprio in virtù di questo gioco al massacro del cerino in mano relativo agli impianti». Quinto Piol (Pd castionese) aggiunge: «Il Nevegal ha grandi potenzialità? Certo ma bisogna lavorarci, crederci e costa impegno e fatica! Meglio dire che non si può far nulla e non fare nulla dimostrando che non si può fare nulla».

