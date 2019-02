Gestione sanità: biennio da 807 milioni di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZIAMENTIBELLUNO L'Usl 1 Dolomiti avrà a disposizione per i prossimi due anni 2019-2020, rispettivamente 392 milioni 430 mila euro e 393 milioni, incrementati per il biennio di 32 milioni quale riserva per le aree che, come Belluno, hanno una specificità territoriale svantaggiata, ovvero che richiede maggiori risorse.Sono questi gli stanziamenti previsti nel riparto dei fondi per la sanità veneta.«E' stato dato un bell'esempio di efficienza della macchina istituzionale - ha affermato l'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin...