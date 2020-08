VIABILITÀ

BELLUNO Sono diverse in questo mese di agosto le ordinanze di divieto in città per lavori e manifestazioni.

IN VIA CAFFI

Durerà fino a fine anno il divieto scattato a fine luglio in via Caffi, con occupazione temporanea di metri quadrati 37,50 di suolo pubblico, negli stalli riservati alle operazioni di carico e scarico merci, al civico 46. C'è un'area di cantiere dell'impresa Deon spa, impegnata nella ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un complesso residenziale, commerciale, direzionale e turistico.

A CASTION

Tra 8 e 9 agosto divieto di circolazione in via Alpe in Fiore, in via Turriga nel tratto di strada compreso tra le intersezioni con le vie Caleipo e Nevegal, in via Gresane nel tratto di strada compreso tra il civico 41 (Bar Pizzeria Al Dosso) e l'intersezione con la via Nevegal, ed in via San Cipriano nel tratto compreso tra le intersezioni con via Modolo e via Nevegal, per la gara della corsa automobilistica in salita denominata 46^ Alpe del Nevegal.

BORGO PRA'

È stata attivata nei giorni scorsi invece l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, in piazza San Lucano in Borgo Prà, nello stallo di sosta per il carico/scarico merci posto a lato del civico 6: terminerà il 14 agosto 2020. Il divieto è necessario per consentire il posizionamento di un cassone necessario alla raccolta di materiali inerti derivanti dai lavori di manutenzione straordinaria interna di un fabbricato.

FIBRA OTTICA

Durerà fino al 13 agosto invece il senso unico alternato di circolazione veicolare, regolato da impianto, con all'occorrenza da movieri in corrispondenza del cantiere nelle vie Augusto Buzzatti, San Martino e Sotcal per eseguire i lavori necessari alla posa di fibra ottica per conto di Tim Italia spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

