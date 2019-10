Famiglie senza telefono a Piandelmonte, Massaro: «Tutto sotto controllo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A Piandelmonte è tutto sotto controllo. Ad assicurarlo è il sindaco Jacopo Massaro, che tranquillizza così gli abitanti della zona comunicando loro come le operazioni per il ripristino della linea telefonica siano iniziate. Da giorni, infatti, ai residenti della frazioni il telefono non suona, a causa di un guasto alla linea Telecom tutti gli apparecchi sono fuori servizio. Un problema al quale le famiglie di Piandelmonte hanno ormai fatto l'abitudine, perchè dopo Vaia non è la prima volta che restano senza telefono. «Non sapevo del...